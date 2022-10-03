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Antalya haberi: Antalya'da su kuyusunda erkek cesedi bulundu

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Antalya haberi: Antalya'da su kuyusunda erkek cesedi bulundu

Antalya haberler... Antalya'nın Manavgat ilçesinde 83 yaşındaki adam su kuyusunda ölü olarak bulundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 83 yaşındaki adam su kuyusunda ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Uzunkale Mahallesi Güzelli mevkisinde yaşayan Mehmet Güzel'i evde bulamayan yakınları kendisini aramaya başladı.

Yakınları evin yakınında bulunan su kuyusunun yanında Güzel'e ait ayakkabı ve kıyafetler olduğunu fark etti.

İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Su kuyusuna inen itfaiye ekipleri, yaşlı adamın cansız bedenine ulaştı.

Kuyudan çıkartılan Güzel'in cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA / Fatih Hepokur - Güncel

Mehmet Güzel Manavgat Antalya su Güncel Haberler

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