Antalya haberi... Antalya'da skuterdeki 2 gencin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı Güncel Haberler Antalya gündem haberi | Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, otomobiliyle çarptığı skuterdeki 2 lise öğrencisinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı. Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, otomobiliyle çarptığı skuterdeki 2 lise öğrencisinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı. Ada Kayahan (18) ile Mahmut Yağız Balcı'nın (18) hayatını kaybetmelerinin ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.C.G, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Otomobil sürücüsü M.C.G, 22 Ekim'de yolun karşısına geçmeye çalışan Ada Kayahan ile Mahmut Yağız Balcı'nın bulunduğu skutere çarpmış, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan iki genç kurtarılamamıştı. Ortaokuldan bu yana arkadaş olan lise son sınıf öğrencileri Kayahan ile Balcı'nın, dershane çıkışında birlikte vakit geçirdikten sonra skuter kiraladıkları ve eve dönüş yolunda kazanın meydana geldiği öğrenilmişti. Kaynak: AA / Güncel Muratpaşa Antalya Balcı Güncel Haberler

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