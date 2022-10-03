Antalya haberi | Antalya'da şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü öldü Güncel Haberler Antalya gündem haberi | Antalya'nın Manavgat ilçesinde şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi. Antalya'nın Manavgat ilçesinde şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi. Sürücü Ali Karabacak'ın (70) kullandığı 07 JD 645 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metrelik şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kamyonetin devrildiği bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Bulunduğu yerden çıkarılan cenaze otopsi için Antalya Adli Tıp Morguna gönderildi. Güncel Kaynak: AA / Fatih Hepokur Ali Karabacak Manavgat Antalya Güncel Haberler

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