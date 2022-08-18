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Antalya haberi | Antalya'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Antalya haberi | Antalya'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

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Antalya haberi... Kaş ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı denetimlerde bir işletmeden çıkan şüphelin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kaş ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı denetimlerde bir işletmeden çıkan şüphelin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Kalkan Mahallesi'ndeki denetimlerde bir işletmeyi kontrol etti. Bu sırada dışarıya çıkan E.B'nin durumundan şüphelenen ekipler, zanlının üst aramasında ruhsatsız tabanca, şarjör ve 5 mermi ele geçirdi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Talip Demirci - Güncel

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