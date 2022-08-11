Antalya haberi! Antalya'da pirinç yüklü tırda 55 kilo 620 gram eroin ele geçirildi Antalya gündem haberi | Antalya'da pirinç yüklü tırda 55 kilo 620 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Antalya'da pirinç yüklü tırda 55 kilo 620 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüğü ekipleri, Mersin'den Antalya'ya pirinç yüklü tırla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine, 4 aylık titiz çalışma sonucunda operasyon düzenledi. Aksu ilçesinde durdurulan pirinç yüklü tırın şoför kabin bölümünde yapılan aramada 3 ayrı çantada 55 kilo 620 gram eroin ele geçirildi. Sürücü M.K. ve yanında bulunan İ.H.İ. gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek. Güncel AA / Gülsem Adam Cumhuriyet Başsavcılığı Antalya Güncel Haberler

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