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Antalya haberi! Antalya'da pirinç yüklü tırda 55 kilo 620 gram eroin ele geçirildi

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Antalya haberi! Antalya'da pirinç yüklü tırda 55 kilo 620 gram eroin ele geçirildi

Antalya gündem haberi | Antalya'da pirinç yüklü tırda 55 kilo 620 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da pirinç yüklü tırda 55 kilo 620 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüğü ekipleri, Mersin'den Antalya'ya pirinç yüklü tırla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine, 4 aylık titiz çalışma sonucunda operasyon düzenledi.

Aksu ilçesinde durdurulan pirinç yüklü tırın şoför kabin bölümünde yapılan aramada 3 ayrı çantada 55 kilo 620 gram eroin ele geçirildi.

Sürücü M.K. ve yanında bulunan İ.H.İ. gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

AA / Gülsem Adam - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Antalya Güncel Haberler

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