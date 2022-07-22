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Antalya haberi! Antalya'da otomobilin çarptığı 3 kadın öldü

AA - Mehmet Çakmak - Güncel
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Antalya haberi! Antalya'da otomobilin çarptığı 3 kadın öldü

Antalya haberi: Antalya'nın Finike ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kadın, otomobilin çarpması sonucu yaşamlarını yitirdi.

Antalya'nın Finike ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kadın, otomobilin çarpması sonucu yaşamlarını yitirdi.

Alınan bilgiye göre T.K'nin (22) kullandığı 07 AUU 244 plakalı otomobil, Sahilkent Mahallesi Akdeniz Caddesi'nde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışanlara çarptı.

Kazada kimlikleri henüz öğrenilemeyen 3 kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi. Hafif yaralanan sürücü, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

AA / Mehmet Çakmak - Güncel

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