Antalya haberi | Antalya'da oteller eylül ortasına kadar dolu; boş yastık bile kalmadı

ANTALYA turizmi, iki yıllık pandemi sürecinin ardından temmuz ve ağustos aylarında tarihin en iyi dönemi 2019 yılı sayılarına ulaştı. Turizm sektörü temsilcileri, Antalya'daki otellerin ağustos ve eylül ayı ortasına kadar tamamen dolu olduğunu, bazı otellerde boş yastık bile kalmadığını açıkladı. Bu yıl ilk defa ana pazar çeşitliliği de artış gösterdi.

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Antalya'da, iki yıllık pandemi sürecinin ardından hem yabancı hem de yerli turist akını yaşanıyor. Turizm sektörü temsilcileri, özellikle beş yıldızlı ve 'deluxe' otellerde ağustos ayı rezervasyonlarının tamamen dolduğunu, eylül ayı ortalarına kadar da doluluğun sürdüğünü, yer bulmanın çok zor olduğunu açıkladı.

Pazar çeşitliliğine kendi otellerinden örnek veren Çağlar, "Bizim yaklaşık 7 ana marketimiz oldu. İskandinav ülkeleri, İngiltere, Almanya, Türkiye, İsrail, Orta Doğu, Rusya. Bunların hepsi eşit düzeyde, sektördeki tüm otellerde de bu şekilde yansıdı. Bu misafir çeşitliliği eylül ortasına kadar devam edecek. Eylül sonrası çoğu ülkede okullar başlıyor, mevsimler değişiyor. Avrupa pazarının biraz daha ağırlık kazanacağı gözüküyor. İyi bir sezon geçiyor, güzel bir yoğunluk oldu. Yepyeni bir misafir portföyüyle karşı karşıyayız. Bu güzel günler inşallah devam eder. Sezon da uzadı, Kasım 15'ine kadar devam edecek hareketlilik görünüyor" ifadelerini kullandı.