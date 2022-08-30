Antalya haberi! Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı
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Antalya haber... Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını başladı.
Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını başladı.
Gömbe Mahallesi'ndeki Çayköy mevkisinde, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü, Kaş ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına, kara ekiplerinin yanı sıra 4 uçak ve 2 helikopter ile müdahale ediliyor.
Kaynak: AA / Talip Demirci - Güncel