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Antalya haberi | Antalya'da okul servis araçları denetlendi

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Antalya haberi | Antalya'da okul servis araçları denetlendi

Antalya gündem haberine göre Antalya'da, jandarma trafik ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde okul servislerini denetledi.

Antalya'da, jandarma trafik ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde okul servislerini denetledi.

Merkez ve ilçelerde yapılan denetimde, Okul Servis Araçları Taşıma Yönetmeliği kapsamında 206 servis sürücüsü ve 411 öğrenciye bilgilendirme yapıldı.

Kontrollerde çocukların güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri ve emniyet kemeri takmanın önemi de anlatıldı.

Denetimlerin yıl boyunca süreceği belirtildi.

Kaynak: AA / Orhan Çiçek - Güncel

Jandarma Antalya Güncel Haberler

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