Antalya haberi | Antalya'da kural ihlali yapan sürücülere para cezası uygulandı Güncel Haberler Antalya haberleri: Antalya'da aralarından şehirlerarası yolcu otobüslerinin de bulundu 1196 sürücüye kural ihlalinden idari para cezası uygulandı. Antalya'da aralarından şehirlerarası yolcu otobüslerinin de bulundu 1196 sürücüye kural ihlalinden idari para cezası uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik düzeninin ve güvenliğini sağlanması amacıyla denetimlerini sürdürmeye devam ediyor. Ekipler, 15-22 Ağustos'ta helikopter ve dron destekli denetimlerinde emniyet kemeri, radar, yük, yolcu taşımacılığı, kırmızı ışık ihlali ve hatalı sollama uygulaması gerçekleştirdi. Radarlı denetimde, aralarında şehirlerarası yolcu otobüsü şoförlerinin de bulunduğu kural ihlali yaptığı tespit edilen 717 sürücüye, helikopter ve dron denetiminde ise 412 sürücüye idari para cezası uygulandı. Yük taşıyan araç denetimi kapsamında ise 937 araç denetlenerek 67 sürücüye idari para cezası kesildi. Öte yandan ekipler, "Yaşam Tüneli Eğitim Çadırı"nda 140 araç ve 701 yolcu olmak üzere 741 yol kullanıcısına eğitim verdi. Güncel Kaynak: AA / Gülsem Adam Emniyet Müdürlüğü Tragger Antalya Güncel Haberler

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