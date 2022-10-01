Antalya haberi... Antalya'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Güncel Haberler
Antalya habere göre Antalya'nın Serik ilçesinde hakkında 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Antalya'nın Serik ilçesinde hakkında 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrol sırasında L.Y'nin (43) "yağma" ve "hırsızlık" suçundan hakkında 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğunu tespit etti.
Gözaltına alınan hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel