Antalya haberi... Antalya'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Güncel Haberler Antalya habere göre Antalya'nın Serik ilçesinde hakkında 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince gözaltına alındı. Antalya'nın Serik ilçesinde hakkında 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince gözaltına alındı. Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrol sırasında L.Y'nin (43) "yağma" ve "hırsızlık" suçundan hakkında 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Güncel Kaynak: AA / Servet Tümer Antalya Güncel Haberler

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