Kayıp olarak aranan gencin cesedi bulundu Güncel Haberler Olay yerinde jandarma ve polis ekipleri inceleme yapması Ambulans ve jandarma araçlarından görüntüler Ekipler motosiklet incelerken Olay yerinde çok sayıda toplanan ölen Hakan Asilkan'ın yakınları ve arkadaşlarından görüntüler Cenazenin cenaze aracına taşınması Antalya'da kayıp olarak aranan... Olay yerinde jandarma ve polis ekipleri inceleme yapması Ambulans ve jandarma araçlarından görüntüler Ekipler motosiklet incelerken Olay yerinde çok sayıda toplanan ölen Hakan Asilkan'ın yakınları ve arkadaşlarından görüntüler Cenazenin cenaze aracına taşınması Antalya'da kayıp olarak aranan gencin cesedi bulundu ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 22 yaşındaki genç, kara yolu yakınında ölü bulundu. Demirciler Mahallesi Ulualan mevkisi D-400 kara yolu kenarındaki çalılıkların arasında lambası yanan bir motosiklet fark eden vatandaşlar, araca yaklaştıklarında yerde hareketsiz yatan bir kişi gördü. Haber verilmesiyle olay yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekibi, yerdeki kişinin öldüğünü belirledi. Hayatını kaybeden kişinin, cuma gecesinden beri kayıp olarak aranan Hakan Asilkan olduğu tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Sanayi sitesinde bir oto kaportacıda çalışan Asilkan'ın, motosiklet kazası nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Güncel Kaynak: AA / Fatih Hepokur Jandarma Antalya Güncel Haberler

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