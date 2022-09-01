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Antalya haberi! Antalya'da kaybolan zihinsel engelli kişi jandarma tarafından bulundu

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Antalya haberi! Antalya'da kaybolan zihinsel engelli kişi jandarma tarafından bulundu

Antalya gündem haberi | Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaybolan zihinsel engelli genç, jandarma ekibinin çalışmasıyla bulunarak ailesine teslim edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaybolan zihinsel engelli genç, jandarma ekibinin çalışmasıyla bulunarak ailesine teslim edildi.

Örenşehir Mahallesi'nde yaşayan İ.Ö, zihinsel engelli oğlu E.Ö'ye bir süre ulaşamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Bunun üzerine arama çalışması başlatan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekip, E.Ö'nün gidebileceği muhtemel noktaları taradı.

Jandarma ekibi, evinden yaklaşık 2 kilometre uzaklaşan E.Ö'yü bularak ailesine teslim etti.

E.Ö'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Fatih Hepokur - Güncel

Jandarma Manavgat Antalya Güncel Haberler

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