Antalya haberi... Antalya'da kanala düşen sahipsiz atı itfaiye kurtardı
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Antalya haberi... Antalya'nın Serik ilçesinde sulama kanalına düşen at, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Antalya'nın Serik ilçesinde sulama kanalına düşen at, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kökez Mahallesi'ndeki boş kanala düşen atı görenler ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sahipsiz atı kepçe ile bulunduğu yerden çıkardı.
Kurtarılan at, Serik Belediyesinde görevli veteriner tarafından tedaviye alındı.
Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel