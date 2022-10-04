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Antalya haberi | Antalya'da kaçak kazı yapılan alanda tarihi eserler ele geçirildi

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Antalya haberi | Antalya'da kaçak kazı yapılan alanda tarihi eserler ele geçirildi

Antalya haberleri: Antalya'da kaçak kazı yapılan alanda tarihi eserler bulundu.

Antalya'da kaçak kazı yapılan alanda tarihi eserler bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Aksu ilçesi, Murtuna Mahallesi'ndeki 1. derece sit alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgede traktör ile kazı yapan S.B. ve İ.B. gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerinin bilgi vermesi üzerine bölgeye gelen Antalya Müzesi ekipleri, kazılan alanda yaptıkları incelemede tarihi eser olduğu değerlendiren çeşitli objeler buldu.

Şüpheliler, ifade işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Güncel

Jandarma Antalya Güncel Haberler

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