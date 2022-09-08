Antalya haberi | Antalya'da 'Halk Sağlığı Haftası' kapsamında program düzenlendi

Antalya İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük'ün katılımıyla "Halk Sağlığı Haftası" kapsamında program gerçekleştirildi.

Başıbüyük, Dokuma Park'ta düzenlenen programda yaptığı konuşmada, 3-9 Eylül'ün Halk Sağlığı Haftası olarak kutlandığını belirtti.

Bu yılki halk sağlığı temasının, "kronik hastalık tarama ve izleme" olduğuna işaret eden Başıbüyük, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda, 18 yaş ve üstünde bireyler aile hekimine başvurarak yılda en az bir kez, kan basıncını, boy, kilo ve bel çevresini ölçtürebilir. Kan basıncı yüksek ise aile hekimi teşhis koymak için ilave kan basıncı ölçümleri ve tetkikler de isteyebilir. 40 yaş ve üstündeki bireyler aile hekimine başvurarak yılda en az bir kez kardiyovasküler risk değerlendirmesini yaptırabilirler. 65 Yaş ve üstündeki bireyler ise yılda en az bir kez genel sağlık durumunun değerlendirilmesi için aile hekimine başvurabilirler."

Başıbüyük, aile hekimleri tarafından yapılan tarama ve izlemler ile hastalık riski olan bireylerin erken tespit edilmelerinin, sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleri konusunda danışmanlık verilerek takip edilmelerinin ve kronik hastalığı olanların daha fazla sorun yaşamadan hayatlarını devam ettirmelerinin hedeflendiğini bildirdi.

Yoğun ilgi gören etkinlikte vatandaşların boy, kilo ve bel çevresi ölçümleri yapıldı. Ayrıca, kan basınçları kontrol edilerek sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, tütün ve tütün mamullerinden uzak durma, alkol bırakma gibi yaşam tarzı değişiklikleri konusunda da danışmanlık verildi. Gerekli görülen kişiler ise sağlıklı hayat merkezlerinde çalışan diyetisyen, fizyoterapist, psikolog gibi ilgili sağlık profesyonellerinden destek alması konusunda yönlendirildi.