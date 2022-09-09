Üye Girişi
Haberi Paylaş

Falezlerdeki çalılıklarda çıkan yangın söndürüldü

Güncel Haberler

Antalya'da falez kıyı bandındaki çalılık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Antalya'da falez kıyı bandındaki çalılık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Muratpaşa ilçesi Eski Lara Yolu'ndaki falezlerden yükselen dumanı fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de İnciraltı Halk Plajı'nı tedbir amaçlı tahliye etti.

Yangın, ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Güncel

Muratpaşa Antalya İtfaiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title