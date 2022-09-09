Falezlerdeki çalılıklarda çıkan yangın söndürüldü
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Antalya'da falez kıyı bandındaki çalılık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Antalya'da falez kıyı bandındaki çalılık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Muratpaşa ilçesi Eski Lara Yolu'ndaki falezlerden yükselen dumanı fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de İnciraltı Halk Plajı'nı tedbir amaçlı tahliye etti.
Yangın, ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Güncel