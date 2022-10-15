Antalya haberi | Antalya'da aynı anda oluşan 2 hortum korkuttu Güncel Haberler Antalya haber... Antalya'da aynı anda oluşan 2 hortum korkuttu Kuvvetli yağış uyarısının yapıldığı Antalya'da denizde, aynı anda oluşan 2 hortum korkuttu. Antalya'da aynı anda oluşan 2 hortum korkuttu ANTALYA - Kuvvetli yağış uyarısının yapıldığı Antalya'da denizde, aynı anda oluşan 2 hortum korkuttu. Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısı yaptığı turizm kenti Antalya'da, aralıklarda yağış devam ediyor. Kemer ilçesi açıklarında aynı anda yan yana oluşan 2 farklı hortum, yaklaşık 10 dakika sürdü. Hortumu görenler cep telefonlarıyla görüntüledi. Hortumlardan birinin uçaktan havadan görüntülenmesi büyüklüğünü gözler önüne serdi. Hortumlar karaya ulaşmadan gözlerden kayboldu. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Antalya Güncel Haberler

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