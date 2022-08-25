Antalya haberi... Antalya'da aranan hükümlü yakalandı
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Antalya haberleri: Antalya'nın Kepez ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilere yönelik gelen ihbarlar üzerine Kepez ilçesinde çalışma başlattı.
Çalışmalar kapsamında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ü.K, ekiplerce gözaltına alındı.
Hükümlünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel