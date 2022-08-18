Antalya haberi | Antalya'da aranan hükümlü yakalandı Antalya haberler... Antalya'nın Aksu ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Antalya'nın Aksu ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilere yönelik gelen ihbarlar üzerine Topallı Mahallesi'nde çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında yaklaşık 20 yıla yakın kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.K. ekipler tarafından gözaltına alındı. Hükümlünün jandarmadaki işlemleri sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca Antalya Güncel Haberler

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