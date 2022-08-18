Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya haberi | Antalya'da aranan hükümlü yakalandı

Antalya haberi | Antalya'da aranan hükümlü yakalandı

Antalya haberler... Antalya'nın Aksu ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilere yönelik gelen ihbarlar üzerine Topallı Mahallesi'nde çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında yaklaşık 20 yıla yakın kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.K. ekipler tarafından gözaltına alındı.

Hükümlünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel

Antalya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title