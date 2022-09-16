Antalya haberi! Antalya'da aranan firari hükümlü yakalandı Güncel Haberler Antalya gündem haberi | Antalya'nın Manavgat ilçesinde "kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalandı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde "kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.O'nun yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Aşağı Hisar Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonda hükümlü, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi. Güncel Kaynak: AA / Fatih Hepokur Manavgat Antalya Güncel Haberler

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