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Antalya haberi! Antalya'da ağacın altına bırakılmış bebek bulundu

Antalya haberi! Antalya'da ağacın altına bırakılmış bebek bulundu

Antalya haberler: Antalya'nın Aksu ilçesinde, ağacın altına bırakılmış 10 günlük olduğu tahmin edilen erkek bebek bulundu.

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Antalya'nın Aksu ilçesinde, ağacın altına bırakılmış 10 günlük olduğu tahmin edilen erkek bebek bulundu.

Hacıaliler Mahallesi Aksu Caddesi'nde yürüyüş yapan vatandaşlar, bir ağacın altında bebek olduğunu fark etti.

Vatandaşların haber vermesiyle bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kepez Devlet Hastanesine kaldırılan bebek, yenidoğan yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, bebeği terk edenleri bulmak için çalışma başlattı.

AA / Süleyman Elçin - Güncel

Antalya Güncel Haberler

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