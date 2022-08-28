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Ankara haberi... 3D boyutlu sanal evren merkezi, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

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Ankara gündem haberi: Antalya'da Belek Turizm Merkezi'nde kurulan "Digiverse" adlı dijital evren, multimedya görsellerle misafirlerine farklı bir deneyim yaşatıyor.

Antalya'da Belek Turizm Merkezi'nde kurulan "Digiverse" adlı dijital evren, multimedya görsellerle misafirlerine farklı bir deneyim yaşatıyor.

Kentte 7'den 70'e her yaş grubunu sanat, teknoloji ve eğlence ile buluşturan ve 5 bin metrekarelik alanda kurulu Digiverse, ziyaretçilerine çıplak gözle 3D boyutlu sanal bir evren içerisinde yolculuk sunuyor. 360 derecelik sürükleyici sergi merkezinin yer aldığı mekanda, çocuklara yapay zeka teknolojileri de tanıtılıyor.

Digiverse Genel Müdürü Feride Uygun, AA muhabirine, dijital mekanın, turizmde ürün çeşitliliği noktasında önemli bir unsur oluşturduğunu söyledi.

İnsanların resimlerin canlandırıldığı sanal bir evrene taşındıkları bir macera yaşadıklarını aktaran Uygun, "Sanal evreni bugüne kadar hep gözlükle deneyimledik. Digiverse ile artık gözlüksüz çıplak gözle şahit olabiliyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel

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