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Antalya haberi | Antalya'da 1 kişinin bıçakla yaralanmasıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı

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Antalya haberi | Antalya'da 1 kişinin bıçakla yaralanmasıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı

Antalya haberine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde dövmecide çıkan kavgada bir kişi bacağından bıçakla yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dövmecide çıkan kavgada bir kişi bacağından bıçakla yaralandı.

Yukarı Hisar Mahallesi Antalya Caddesi'nde, dövme yaptırmak isteyen H.C. ile iş yeri sahibi M.Ç. arasında tartışma yaşandı.

M.Ç. tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.C'yi bıçakla bacağından yaraladı.

H.C, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili M.Ç, E.Ç. ve İ.A. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Fatih Hepokur - Güncel

Manavgat Antalya Güncel Haberler

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