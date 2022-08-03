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Antalya haberi! Antalya açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem

Antalya haberi! Antalya açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem

Antalya haberi... ANTALYA açıklarında, Kumluca ilçesine 48 kilometre mesafede, Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem oldu.

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ANTALYA açıklarında, Kumluca ilçesine 48 kilometre mesafede, Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 13.05'te Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini bildirdi. Kumluca'ya 48, Antalya il merkezine 93 kilometre mesafede ve 71 kilometre derinlikte olan deprem, çevre ilçelerden de hissedildi. Depremin kıyıya en yakın noktası, Kumluca'nın turistik bölgesi Adrasan oldu.


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Demirören Haber Ajansı / Güncel

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