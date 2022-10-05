Antalya haberi: Alanya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlı tutuklandı
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Antalya haberi: Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 8'i tutuklandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 8'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ile Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik eş zamanlı düzenlenen ve "Beyaz Kelebek" adı verilen operasyonda "torbacı" olarak tabir edilen 17 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 85 gram eroin, 580 gram esrar, 220 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram kokain, 263 uyuşturucu hap, hassas terazi, 2 tabanca, 2 av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden 9'u, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sev edildi.
Zanlılardan 8'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer şüphelilerin ise yarın adliyeye sevk edileceği belirtildi.