Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya haberi | Alanya'da kumar oynayan 6 kişiye para cezası uygulandı

Güncel Haberler

Antalya haberi | Alanya'da kumar oynayan 6 kişiye para cezası uygulandı

Antalya haberleri: Antalya'nın Alanya ilçesinde kumar oynadıkları tespit edilen 6 kişiye, toplam 9 bin 90 lira ceza kesildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kumar oynadıkları tespit edilen 6 kişiye, toplam 9 bin 90 lira ceza kesildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konaklı Mahallesi'nde bir kıraathanede kumar oynandığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, kumar oynadıkları tespit edilen işletme sahibi K.B. ile M.S, H.Ş, T.T, A.Ö, ve A.A'ya toplam 9 bin 90 lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel

Antalya Alanya Güncel Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title