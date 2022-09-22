Antalya haberi | Alanya'da kumar oynayan 6 kişiye para cezası uygulandı Güncel Haberler Antalya haberleri: Antalya'nın Alanya ilçesinde kumar oynadıkları tespit edilen 6 kişiye, toplam 9 bin 90 lira ceza kesildi. Antalya'nın Alanya ilçesinde kumar oynadıkları tespit edilen 6 kişiye, toplam 9 bin 90 lira ceza kesildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konaklı Mahallesi'nde bir kıraathanede kumar oynandığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda, kumar oynadıkları tespit edilen işletme sahibi K.B. ile M.S, H.Ş, T.T, A.Ö, ve A.A'ya toplam 9 bin 90 lira ceza uygulandı. Güncel Kaynak: AA / Mert Cantürk Antalya Alanya Güncel Haberler

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