Antalya haberi! Alanya'da firari hükümlü yakalandı
Antalya bölgesinden gelen habere göre Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
- Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışma kapsamında hakkında "hırsızlık" suçundan 24 yıl 10 ay 1 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.E'yi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.
AA / Mert Cantürk - Güncel