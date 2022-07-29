Antalya haberi! Alanya'da firari hükümlü yakalandı Antalya bölgesinden gelen habere göre Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışma kapsamında hakkında "hırsızlık" suçundan 24 yıl 10 ay 1 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.E'yi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi. Güncel AA / Mert Cantürk Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Antalya Alanya Güncel Haberler

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