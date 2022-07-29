Antalya haberi! Alanya'da firari hükümlü yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya haberi! Alanya'da firari hükümlü yakalandı

Antalya haberi! Alanya'da firari hükümlü yakalandı

Antalya bölgesinden gelen habere göre Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

 - Güncelleme:

Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışma kapsamında hakkında "hırsızlık" suçundan 24 yıl 10 ay 1 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.E'yi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.

AA / Mert Cantürk - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Antalya Alanya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title