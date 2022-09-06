Antalya haberi... Alanya'da aranan 2 hükümlü yakalandı Güncel Haberler Antalya haberler: Antalya'nın Alanya ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı. Antalya'nın Alanya ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler, saha uygulaması sırasında S.D'nin "mala zarar verme" ve "konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından 6 yıl, G.S'nin de "hırsızlık" suçundan 6 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu belirledi. Gözaltına alınan hükümlüler, sevk edildikleri adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Güncel Kaynak: AA / Mert Cantürk Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Antalya Alanya Güncel Haberler

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