Antalya haberi: Alanya'da 8 yaşındaki çocuk havuzda boğulma tehlikesi geçirdi - Haberler

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Antalya haberi: Alanya'da 8 yaşındaki çocuk havuzda boğulma tehlikesi geçirdi

Antalya haberi: Alanya'da 8 yaşındaki çocuk havuzda boğulma tehlikesi geçirdi

Gelen Antalya haberine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde serinlemek için girdiği havuzda boğulma tehlikesi geçiren 8 yaşındaki kız çocuğu, hastaneye kaldırıldı.

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Antalya'nın Alanya ilçesinde serinlemek için girdiği havuzda boğulma tehlikesi geçiren 8 yaşındaki kız çocuğu, hastaneye kaldırıldı.

İncekum Mahallesi'nde bir otelde, havuza giren A.D. bir süre yüzdükten sonra çırpınmaya başladı. Çocuğun suya batıp çıktığını gören çevredekiler A.D'yi havuzdan çıkardı.

Çağrılan sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk, daha sonra Antalya'daki özel bir hastaneye sevk edildi.

A.D'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

AA / Mert Cantürk - Güncel

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