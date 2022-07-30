Antalya haberi... AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kaş ve Elmalı ilçelerini ziyaret etti - Haberler

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Antalya haberi... AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kaş ve Elmalı ilçelerini ziyaret etti

Antalya haberi... AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kaş ve Elmalı ilçelerini ziyaret etti

Antalya haberi... TBMM Akdeniz-PA Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kaş ve Elmalı ilçelerinde vatandaşla bir araya geldi.

TBMM Akdeniz-PA Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kaş ve Elmalı ilçelerinde vatandaşla bir araya geldi.

Uslu, Kaş'ta cami açılışına katıldı. Ardından Elmalı ilçesinde Akçay ve Zümrütova mahallelerini ziyaret eden Uslu, vatandaşlarla sohbet etti. Talepleri dinleyen Uslu, "AK Parti olarak bugüne kadar her zaman hizmet ürettik. Halkımızın taleplerini yerine getirdik. Vatandaşımız da memnun kaldığı için her seçimden bizi zaferle çıkardı." dedi.

Uslu, sadece seçim dönemlerinde değil, her zaman vatandaşın yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini bildirdi.

AA / Ali Karataç - Güncel

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