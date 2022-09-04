Antalya haber! Yeniden Refah Partisi Antalya 2. Olağan Kongresi gerçekleştirildi Güncel Haberler Antalya haberlerine göre Yeniden Refah Partisi Antalya 2. Olağan Kongresi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aşıla'nın katılımıyla gerçekleştirildi. Yeniden Refah Partisi Antalya 2. Olağan Kongresi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aşıla'nın katılımıyla gerçekleştirildi. Kepez ilçesindeki Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede, Yeniden Refah Partisi Antalya İl Başkanı Atınç Korkmaz, yeniden başkanlığa seçildi. Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aşıla, burada yaptığı konuşmada, partilerini iktidara taşıyacaklarını söyledi. Aşıla, partililerin seçimlere kadar dur durak demeden çalışması gerektiğini ifade etti. Kongreye ayrıca Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Danışmanı Davut Güloğlu da katıldı. Güncel Kaynak: AA / Zehra Tekeci Erdem Beyazıt Refah Partisi Antalya Kepez Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Antalya haber! Yeniden Refah Partisi Antalya 2. Olağan Kongresi gerçekleştirildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.