Antalya haber! Serik'te bir marketin klimasından çıkan yangın söndürüldü
Antalya gündem haberine göre Antalya'nın Serik ilçesinde bir marketin klima sisteminde çıkan yangın söndürüldü.
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Antalya'nın Serik ilçesinde bir marketin klima sisteminde çıkan yangın söndürüldü.
Orta Mahalle'deki bir marketin klima sisteminin dış ünite motorunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tedbir amacıyla market ve binadaki vatandaşları tahliye etti.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
AA / Servet Tümer - Güncel