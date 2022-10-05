Antalya haber! Kumluca Belediyesinde işçiler greve başladı

Antalya haberler: Kumluca Belediyesinde bir grup işçinin işten çıkartılması ve toplu iş sözleşmesinde uzlaşma sağlanamaması nedeniyle Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (DİSK) bağlı Genel İş Sendikası üyesi işçiler, alınan grev kararını uygulamaya başladı.

Kumluca Belediyesinde bir grup işçinin işten çıkartılması ve toplu iş sözleşmesinde uzlaşma sağlanamaması nedeniyle Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (DİSK) bağlı Genel İş Sendikası üyesi işçiler, alınan grev kararını uygulamaya başladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan işçiler, belediye önünde "Bu işyerinde grev var" pankartı açtı.

Genel İş Sendikası Antalya Şubesi Başkanı ve DİSK Akdeniz Bölge Temsilcisi Vedat Küçük, yaptığı basın açıklamasında, Kumluca Belediyesi ile gerçekleştirdikleri görüşmelerde uzlaşmaya varılamaması nedeniyle grev kararı aldıklarını söyledi.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ve belediye yönetiminin görüşmelerdeki olumsuz tutumları ve sendikalı işçilere yapılan baskılar, işten çıkarma ve iş değişikliklerinin kendilerini bu kararı almaya zorladığını ifade eden Küçük, "Bizim tek derdimiz işten çıkartılan arkadaşlarımızın işe dönmesi ve belediye emekçisi arkadaşlarımızın emeklerinin karşılığını alması. Her türlü anlaşmaya hazırız ancak haklarımızı alana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

Yüksek ücret istendiğini iddiasıyla kamuoyuna yanlış bilgi verildiğini belirten Küçük, kesinlikle böyle bir talepleri olmadığını, Kumluca Belediyesinin olumsuz tutumu nedeniyle yapılan tüm görüşmelerde hiçbir zaman ücret pazarlığı aşamasına gelinmediğini vurguladı.

Kumluca Belediyesinde grev kararı alan 37 işçiden bazıları "çalışma barışını bozmaya yeltendikleri" gerekçesiyle işten çıkarılmıştı.