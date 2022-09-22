Antalya haber: Kepez'de otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
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Antalya gelişmesine göre Antalya'nın Kepez ilçesinde yolun karşı tarafına geçmek istediği sırada otomobilin çarpması sonucu yaralanan 12 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde yolun karşı tarafına geçmek istediği sırada otomobilin çarpması sonucu yaralanan 12 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.
Özgürlük Mahallesi 2655 Sokak'ta, Mustafa K. yönetimindeki 07 AIP 53 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammet E.K'ye (12) çarptı.
Yaralanan çocuk, çağrılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis, kaza yerinde inceleme yaptı.
Kaynak: AA / Orhan Çiçek - Güncel