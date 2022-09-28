Zabıta memuru Yunus İrbeç son yolculuğuna uğurlandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden zabıta memuru Yunus İrbeç (35), son yolculuğuna uğurlandı. İrbeç'in vefatı, Kaş Belediyesinde derin üzüntüye neden oldu.

İki çocuk babası Yunus İrbeç'in cenazesi, önce belediye binasının önüne getirildi. Burada düzenlenen törende konuşan Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, "Yunus İrbeç, belediyemizde, zabıta biriminde işini seven, azimli, kararlı, çok çalışkan bir arkadaşımızdı. Onu kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. İki evladı ve ailesi, artık Kaş Belediyesinin de ailesi. Bundan sonraki süreçte her daim ailesinin yanında olacağız. Sözün bittiği yer. Yunus İrbeç'e, Allah'tan rahmet, kederli ailesine, belediye personeline başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.

Sonrasında Yunus İrbeç için öğle namazını takiben Merkez Süleyman Çavuş Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Yunus İrbeç'in cenazesi, kılınan namazın ardından ilçedeki Yüzbaşı Hasan Fehmi Sokullu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, aile yakınlarının yanı sıra Kaş Kaymakamı Murat Öztürk, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Erol, Emniyet Müdürü Volkan Cansever, meclis üyeleri, belediye çalışanları ve muhtarlar da katıldı. - ANTALYA