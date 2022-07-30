Antalya haber! Kaş'ta kayalıklara çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı Antalya gelişmesine göre Antalya'nın Kaş ilçesinde yol kenarındaki kayalıklara çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı. Antalya'nın Kaş ilçesinde yol kenarındaki kayalıklara çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı. M.A.Z'nin kullandığı 16 AT 511 plakalı kamyon, Seydişehir - Kaş karayolunda, taşlık alana çarptı. Vatandaşların bilgi vermesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, yaralanan sürücü Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Güncel AA / Talip Demirci Antalya Güncel Haberler

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