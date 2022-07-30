Antalya haber! Kaş'ta kayalıklara çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı
Antalya gelişmesine göre Antalya'nın Kaş ilçesinde yol kenarındaki kayalıklara çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı.
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Antalya'nın Kaş ilçesinde yol kenarındaki kayalıklara çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı.
M.A.Z'nin kullandığı 16 AT 511 plakalı kamyon, Seydişehir - Kaş karayolunda, taşlık alana çarptı. Vatandaşların bilgi vermesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, yaralanan sürücü Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Talip Demirci - Güncel