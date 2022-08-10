Antalya haber! İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, Memleket Partisi'nden istifa etti Antalya gündem haberi... Antalya'nın İbradı İlçe Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, Memleket Partisi'ndeki görevinden ve üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Antalya'nın İbradı İlçe Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, Memleket Partisi'ndeki görevinden ve üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Küçükkuru, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün itibarıyla Memleket Partisi'ndeki görevimden ve üyeliğimden istifa ediyorum. Teşekkür ederim." ifadelerini kullandı. Küçükkuru, daha önce de 26 Ocak 2021'de Cumhuriyet Halk Partisinden istifa etmişti. Güncel AA / Orhan Çiçek Serkan Küçükkuru Antalya İbradı Güncel Haberler

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