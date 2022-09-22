Son dakika haber... Çıkan orman yangını kontrol altına alındı Güncel Haberler Bir son dakika haberine göre Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Karşıyaka Mahallesi'ndeki Haydar Bağları mevkisinde, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Söndürme çalışmasına helikopterle destek sağlandı. Alevler yerleşim yerlerine ulaşmadan yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınırken, soğutma çalışmasına başlandı. Güncel Kaynak: AA / Ali Bilge Karşıyaka Denizli Güncel Haberler Son Dakika

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