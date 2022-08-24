Antalya haber... Antalya Kaş'ta 4.4 Büyüklüğünde Deprem Oldu
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Antalya haberine göre Antalya’nın Kaş ilçesi açıklarında, bu sabah saat 08.30’da AFAD verilerine göre 25.14 kilometre derinlikte 4.4 büyüklüğünde deprem oldu.
Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında, bu sabah saat 08.30'da AFAD verilerine göre 25.14 kilometre derinlikte 4.4 büyüklüğünde deprem oldu.
Antalya'nın Kaş ilçesinde bu sabah saat 08.30'da deprem oldu.
AFAD verilerine göre 25.14 kilometre derinlikteki depremin büyüklüğü 4.4 olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise 4.2 büyüklüğünde deprem 9.1 kilometrede meydana geldi
Kaynak: ANKA / Güncel