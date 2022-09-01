Antalya haber! ANTALYA'DAKİ RUS OKULLARINDA İLK DERS ZİLİ ÇALDI

Antalya'da Rusya Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına bağlı eğitim veren 3 okulda ders zili, BDT ülkeleri ile paralel çaldı.

Konyaaltı'ndaki Rus okulunda, bu yıl birinci sınıfa başlayacak öğrenciler, çiçeklerle karşılandı. Okul yöneticisi Viktor Bikkenev, "Bu yıl, inanılmaz bir ilgi ve öğrenci artışı var. Geçen senelerde 150-200 iken, bu yıl 400'ü aştı ve daha da öğrenciler geliyor" dedi.Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Belarus gibi Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinde eğitim- öğretim yılı, her sene 1 Eylül'de başlıyor. Bu ülke vatandaşlarının hem tatil hem de yerleşik yaşam için tercih ettiği Antalya'da da bugün ders zili çaldı. Konyaaltı, Muratpaşa ve Alanya ilçelerindeki 3 okul, Rusya Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ve anadili Rusça olan eğitimler veriyor. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle her iki ülkeden de yoğun göç alan kentte, söz konusu okullara talep arttı. Konyaaltı ilçesine bağlı Sarısu Mahallesi'ndeki Eduant Uluslararası Rus Okulu'nda, eğitim-öğretim yılı nedeniyle açılışı töreni düzenledi. Bu yıl birinci sınıfa başlayacak öğrenciler, çiçeklerle karşılandı. Tören sonrası ilk kez okul heyecanı yaşayan miniklere, üst sınıf öğrenciler eşlik etti.

SAVAŞ KONUŞMAK YASAK

Okullarının ana sınıfı, ilkokul, ortaokul ve liseden oluştuğunu ve Rusya Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı işlediklerini belirten okul yöneticisi Viktor Bikkenev, "Bu yıl, inanılmaz bir ilgi ve öğrenci artışı var. Geçen senelerde 150-200 iken, bu yıl 400'ü aştı ve daha da öğrenciler geliyor. Sistemimiz tamamen Rus müfredatına bağlı ama Türkiye onayladı. 2000 yılında okulu açtık, devam ediyoruz" dedi.

22 yıllık okul tarihinde en yüksek öğrenci sayısına ulaşıldığını aktaran Bikkenev, "Rusya, Ukrayna, Belarus, Kazakistan, Özbekistan bütün Sovyet ülkelerinden öğrenciler var. Maalesef Ukrayna-Rusya arasındaki kriz, büyük etkiye sebep oldu. Fakat bizim okulumuzda Rusya, Ukrayna ve diğer ülkelerden de gelenler okuyor ve bu konuyu konuşmak yok. Herkes birlikte, kardeş gibi. Çocuklar okuyor" diye konuştu. (DHA)