Antalya haber | Antalya'da yolcu otobüsünde çıkan yangın hasara neden oldu Güncel Haberler Antalya gündem haberi | Antalya'da şehirler arası yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Antalya'da şehirler arası yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Şehirler arası yolcu taşıyan firmaya ait 26 GF 002 plakalı otobüsün motor kısmından Burdur- Antalya kara yolunun 33. kilometresinde duman yükselmeye başladı. Firma çalışanlarının uyarısıyla yolcular otobüsten indirildi. Kısa süre sonra otobüsün alev alması üzerine çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Antalya Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Trafik ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yolda itfaiye personeli yangına müdahale etti. Yangının söndürüldüğü otobüste hasar meydana geldi. Güncel Kaynak: AA / Gülsem Adam İtfaiye Antalya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Antalya haber | Antalya'da yolcu otobüsünde çıkan yangın hasara neden oldu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.