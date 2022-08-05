Antalya haber | Antalya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı - Haberler

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Antalya haber | Antalya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı

Antalya haber | Antalya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı

Antalya haberler... Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

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Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu hap getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Küçükhasbahçe Mahallesi'nde bir eve ve araca düzenlenen operasyonda 3840 adet uyuşturucu hap ve 12 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheliler F.Ş, F.A, H.G, F.D. ve U.Ş. gözaltına alındı.

F.A. ve F.D. emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen F.Ş, U.Ş. ve H.G. tutuklandı.

AA / Mert Cantürk - Güncel

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