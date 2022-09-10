Antalya haber | Antalya'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Antalya yerel gündem haberine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
Mesut S'nin (37) kullandığı 07 LK 574 plakalı otomobil, Bayırkozağacı Mahallesi'nde, yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan babası İbrahim S. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçtan çıkarılarak sedyeye konulan yaralılar, halatlar yardımıyla güçlükle kara yoluna çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince ilçedeki bir özel hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel