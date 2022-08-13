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Antalya haber: Antalya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

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Antalya haber: Antalya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Antalya bölgesinden gelen habere göre Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

S.K'nin (37) kullandığı 15 ABJ 310 plakalı otomobil, Gebiz Mahallesi Aksu Çayı mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada yaralanan S.K, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

AA / Servet Tümer - Güncel

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