Antalya haber: Antalya'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Antalya gündem haberine göre Antalya'nın Kepez ilçesinde, kitapçıda sahte içki satışı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Antalya'nın Kepez ilçesinde, kitapçıda sahte içki satışı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kışla Mahallesi'ndeki bir kitapçıda sahte içki satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, sahte içkilerin Fatih Mahallesi'ndeki bir ikamette imal edildiğini tespit etti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 235 litre sahte içki, 120 litre etil alkol ve 2 litre anason aroması ele geçirildi. Şüpheliler S.G. ve V.B. gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Orhan Çiçek Münir Karaloğlu Hisarcık Antalya Kepez Güncel Haberler

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