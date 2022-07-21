Son dakika haber | Plastik inşaat malzemeleri üretilen fabrikada yangın çıktı
AA - Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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Gelen son dakika haberine göre Antalya'da Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.
Antalya'da Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.
Döşemealtı ilçesindeki OSB'nin ikinci kısmında yer alan plastik inşaat malzemeleri üretilen bir fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Tedbir amaçlı fabrikadaki çalışanlar, dışarıya çıkarıldı.
Yangına müdahale sürüyor.
AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel