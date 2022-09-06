Antalya haber: Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı
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Antalya haber... Antalya'nın Korkuteli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan müdahale edildi.
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan müdahale edildi.
Korucak mevkisindeki ormanlık alanda, yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.
Yüksek kesimlerde etkili olan yangına, 3 helikopter ve 2 uçakla müdahale edildi.
Kısa sürede kontrol altına alınan yangında 2 dönümlük alanın zarar gördüğü bildirildi.
Kaynak: AA / Orhan Çiçek - Güncel