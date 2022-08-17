Antalya haber: Antalya'da ormanlık alanda uyuşturucu ele geçirildi Güncel Haberler Edinilen Antalya haberine göre Antalya'nın Serik ilçesindeki ormanlık alanda 4 kilogram esrar ile 1115 kök Hint keneviri ele geçirildi. Antalya'nın Serik ilçesindeki ormanlık alanda 4 kilogram esrar ile 1115 kök Hint keneviri ele geçirildi. Bir ihbarı değerlendiren Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı kenevir ekimiyle mücadele kapsamında Serik ilçesi Haspınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda arama yaptı. Aramada, 1115 kök Hint keneviri, 4 kilogram kubar esrar, bir su motoru ve 100 metre sulama hortumu ele geçirildi. Jandarma, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Güncel AA / Orhan Çiçek Jandarma Antalya Güncel Haberler

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