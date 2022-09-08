Kamu arazisine Hint keneviri eken şüpheli yakalandı Güncel Haberler Antalya'nın Serik ilçesinde kamu arazisine Hint keneviri eken şüpheli gözaltına alındı. Antalya'nın Serik ilçesinde kamu arazisine Hint keneviri eken şüpheli gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Berendi Mahallesi'nde kamu arazisine ekilmiş 80 kök Hint keneviri bitkisi tespit etti. Bitkiyi Y.Y'nin ektiğini belirleyen ekipler, şüphelinin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada uyuşturucu madde kullanma aparatı ile 2 gram kenevir bitkisi tohumu ele geçirildi. Yakalanan şüphelinin, Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Servet Tümer Hisarcık Antalya Güncel Haberler

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